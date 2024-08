Ventimiglia: il Circolo della Castagnola sempre a sostegno dei prodotti a denominazione comunale per favorire tutte imprese e negozi

Anche il Circolo della Castagnola di Ventimiglia ha partecipato all’evento ‘Dal tramonto all’alba’ svoltosi nelle ore scorse nella città di confine. Ecco il resoconto da parte di Mauro Merlenghi.

“Quando si tratta di promozionare la nostra città e le sue tradizioni alimentari – spiega Merlenghi - il Circolo della Castagnola è sempre presente: non potevano mancare alla manifestazione ‘dal tramonto all’alba’ che si è svolta nel centro storico.

Il Circolo della Castagnola di Ventimiglia, in modo gratuito, sostiene i prodotti a denominazione comunale per favorire tutte le imprese e i negozi che hanno sottoscritto i disciplinari di produzioni e si adopera per far conoscere i tesori nascosti sia naturalistici che artistici del territorio ventimigliese.

Nello stand allestito dal Circolo oltre ai prodotti da degustare venivano proiettate le immagini del territorio sollevando notevole interesse dagli stranieri presenti che si soffermavano attratti dalle castagnole di Ventimiglia, dalla pisciadela (pizza tradizionale locale) e la torta di Lurè semplice torta fatta con un semplice impasto lievitato di farina arricchita da uvetta e dall’immancabile acqua fior d’arancio”.