Taggia, ricco programma per Ferragosto: 16 appuntamenti dal 12 al 20 agosto

Il periodo di Ferragosto si preannuncia caldo e ricco di intrattenimento: 16 appuntamenti in 9 giorni con musica, spettacoli, teatro, cinema all’aperto, fiere promozionali e molto altro.

Si parte lunedì 12 agosto in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia dove andrà in scena il Teens Party a tema Disney Channel, alle 21.30.

Martedì 13 agosto, sempre in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30, i Giovani Wannabe, tribute band, faranno cantare il pubblico sulle hit dei Pinguini Tattici Nucleari, uno dei gruppi più apprezzati del momento.

Mercoledì 14 agosto, torna lo showman Gianni Rossi con il suo format Balliamoci l’Estate. Tra balli e canzoni farà muovere i residenti e i turisti che affolleranno piazza Tiziano Chierotti a partire dalle 21.30.

Triplo appuntamento giovedì 15 agosto. Nel tardo pomeriggio, sul lungomare, torna “Artigianato sotto le stelle”, la fiera promozionale a cura dell’associazione Amici della Musica & dell’Arte. Sarà possibile inoltre ammirare Flora, una parata floreale itinerante a partire dalle 18.30.

La sera alle 21.30, in piazza Tiziano Chierotti, è in programma il One Man Show di Michele Tomatis: uno spettacolo tra musical e grandi hit internazionali. Artista completo e coinvolgente, uno spettacolo ricco di scenografie, cambi d’abito e tanto intrattenimento.

Venerdì 16 agosto si continuerà a ballare con il format, ormai tradizionale e sempre molto atteso, Voglio Tornare negli Anni ’90. L’appuntamento è in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30.

Sabato 17 agosto spazio al teatro con “Madame Chrysanthéme”, a cura di Hic Et Nunc Teatro e con la partecipazione di Chiara Giribaldi. Lo spettacolo si svolgerà nell’anfiteatro del Castello di Taggia alle 21.30. La stessa sera in piazza Tiziano Chierotti, alle 21.30, andrà in scena Cartoon Mania che farà sognare grandi e piccini con le sigle dei cartoni animati.

Triplice appuntamento anche domenica 18 agosto. Dalle 8.00 alle 19.00 all’ex mercato coperto ci sarà la fiera promozionale dell’antiquariato e del piccolo collezionismo. La sera alle 21.15 tornerà il Cinema in Pineta, in via Lido ad Arma di Taggia. Sarà proiettata la commedia dal titolo “Signora Harris va a Parigi”.

Mentre alle 21.30 in piazza Tiziano Chierotti spazio alle stupende canzoni di Cremonini, Pezzali e Mengoni con la tribute band La Notte Italiana.

Da segnalare, lunedì 19 agosto, anche il doppio appuntamento informativo sul nido di tartaruga marina Caretta caretta rinvenuto sulle spiagge di Arma. Alle 18.30 si svolgerà il laboratorio didattico per i bambini, mentre alle 21.00 una serata informativa in collaborazione con l’associazione Delfini del Ponente. Entrambi gli appuntamenti si terranno in piazza Tiziano Chierotti.

Mentre martedì 20 agosto vanno in scena il Circus Time per i bambini in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30 e la mitica Shary Band in piazza Eroi Taggesi, sempre alle 21.30. Alle 21.00 nei giardini di Villa Boselli tornerà la rassegna letteraria Di Libro in Libro a cura dell’associazione Due Parole in Riva al Mare: Sara Rattaro presenterà “Io sono Marie Curie” (Sperling e Commerciale Kupfer Edizioni).