Sergio Mattarella a Sanremo, a settembre prevista una visita del Presidente della Repubblica

La notizia era nell'aria da diverse ore, e adesso si ha la certezza che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Sanremo giovedì 12 settembre, in concomitanza con l'incontro che avrà a Imperia con il sindaco Claudio Scajola.

Si tratta della prima visita ufficiale del Capo di Stato nella città dei fiori, preceduta da quella in forma privata (in compagnia della figlia) avvenuta durante il Festival 2023, in occasione del 75° anniversario della costituzione italiana. L'occasione fu anche la prima volta in assoluto che un Presidente della Repubblica ha presenziato alla Kermesse.

Durante la sua visita al Ponente ligure Mattarella sarà ospite dell'istituto di diritto umanitario con sede a Villa Ormond, che dal 1970 è un punto di riferimento nella promozione della salvaguardia dei diritti dell'uomo. Sarà un evento importante per la città, che sarà sicuramente presente con il sindaco Alessandro Mager ad accogliere Mattarella nella storica struttura locale, nei confronti della quale lo stesso Capo di Stato aveva speso parole di elogio in passato.

Il 12 settembre sarà inoltre l'anniversario della firma del Trattato sullo stato finale della Germania (1990), il primo passo per la riunificazione delle Germanie dopo il crollo del Muro di Berlino, il che potrebbe anche fornire importanti spunti di dialogo data la situazione geopolitica attuale e la scelta della sede della visita.

La visita in Liguria del Presidente proseguirà con lo spostamento nel corso del pomeriggio a Imperia, dove sarà accolto dal sindaco ed ex ministro Scajola, in occasione della riapertura del teatro Cavour.