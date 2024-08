Questa sera lo spettacolo itinerante Reading e Drama Ventimiglia: ingresso libero

Questa sera, venerdì 9 agosto, si terrà un nuovo evento culturale a Ventimiglia Alta, con il circolo "Reading e Drama Ventimiglia", fondato da Lilia De Apollonia, come protagonista. Il gruppo presenterà "Fiabe d'autore", una performance itinerante che vedrà la partecipazione di quasi venti attori, accompagnati da musiche dal vivo e arie. L'ingresso è gratuito.

Lilia De Apollonia ha tratto ispirazione da grandi autori come Umberto Eco, Carlo Collodi, Oscar Wilde, Italo Calvino e Charles Perrault. Una novità per il gruppo è l'inclusione di un autore dialettale, Emilio Azzaretti, omaggiato con una favola di animali parlanti, per rendere tributo alla città ligure e al suo idioma.

Il percorso dell'evento inizia a Palazzo Biancheri, in via Garibaldi 13, e prosegue attraverso via Colletta fino al camminatoio delle antiche mura, concludendosi nell'incantevole giardino pensile, già teatro di precedenti esibizioni del gruppo. Gli attori coinvolti includono Lorena Bonifetto, Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Costamagna, Angelo Del Giudice, Gianpiero Piombo, Roberto Piombo, Ersilia Ferrante, Paola Giolli, Marino Longo, Micol Cristina, Enza Manna, Manuel Paroletti, Marisa Raimondo, Paolo Rondelli, Graziella Tufo, con Carlo Ormea come musicista polistrumentista.

L'evento, patrocinato dal Comune di Ventimiglia, prenderà il via in via Garibaldi 13, con due orari di inizio, alle 21:00 e alle 22:25. La compagnia teatrale ringrazia, oltre all'assessorato, i padroni di casa Erino e Vittoria Viola, l'ingegnere Alessandro Casagrande e la professoressa Mariarosa Pellizzari.