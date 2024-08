Il mare di Riva Ligure è "eccellente": pubblicate le analisi di Arpal, standard elevati in tutte le aree

Tre su tre. Il mare di Riva Ligure è 'eccellente'. Lo si apprende dall'aggiornamento sullo stato delle acque di balneazione da parte di Arpal, che conferma come il comune rivierasco abbia le acque migliori per fare il bagno in questa stagione estiva nella provincia di Imperia.

Entrando nel merito, come ormai noto, Arpal ha preso in considerazione tre aree: zona Prati, Bungalow e Scogliera. Tutte e tre sono state classificate come 'eccellenti', così come il loro stato, che risulta essere conforme. Per Riva Ligure, confermatasi Bandiera Blu a inizio giugno, si tratta dell'ennesimo attestato di cui andare orgogliosi.

Rientrano in questa speciale classifica anche i comuni di Santo Stefano al Mare, Bordighera, Camporosso e Vallecrosia.

I campionamenti vengono effettuati, da parte di Arpal Liguria, almeno una volta al mese: in caso di esito non conforme, i tecnici tornano nel punto interessato e, in caso di ulteriore non conformità, si procede poi con i controlli di settimana in settimana.