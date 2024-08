Estate Sicura, i consigli della Guardia costiera alla vigilia di Ferragosto (video intervista)

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del flusso turistico lungo le coste liguri, la Guardia Costiera di Imperia ha intensificato i controlli lungo il litorale, da Santo Stefano al Mare a Cervo. Dopo una fase iniziale dedicata alla prevenzione e informazione rivolta agli utenti del mare, al cluster marittimo e agli operatori turistico-ricreativi, le attività di monitoraggio si concentrano ora sul garantire un utilizzo sicuro e regolamentato del mare, nel rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione, la balneazione, la tutela ambientale, della commercializzazione del pescato e sul corretto utilizzo della propria unità per fini commerciali, come ad esempio i diving ed il noleggio/locazione dei natanti/imbarcazioni.

I risultati finora ottenuti sono rassicuranti dal punto di vista operativo, con un numero limitato di richieste di soccorso (S.O.S.), tutte risolte con successo. Tuttavia, preoccupano le numerose irregolarità riscontrate tra alcuni concessionari di strutture balneari. Controlli specifici hanno evidenziato carenze nelle dotazioni di sicurezza presso le postazioni di salvataggio, come l’assenza di strumenti essenziali quali i rulli di salvataggio e i fischietti per gli assistenti bagnanti.



Intervista al comandante Matteo Prantner







Nel settore della nautica da diporto, invece, il rispetto delle norme di sicurezza è stato generalmente positivo, con le sanzioni limitate principalmente alla mancanza dei documenti di bordo o eccessiva vicinanza alla costa.

Un’altra area di intervento della Guardia Costiera è stata la commercializzazione del pescato, con controlli mirati a tutelare il consumatore finale. Sono state rilevate diverse irregolarità, soprattutto in termini di tracciabilità, etichettatura e conservazione dei prodotti ittici, con particolare attenzione ai depositi e magazzini di stoccaggio. La Guardia Costiera, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e le ASL, ha intensificato la presenza sul territorio per prevenire frodi commerciali e garantire la legalità nella filiera ittica.

Oltre ai controlli, la Guardia Costiera ha proseguito l’attività di formazione e informazione rivolta ai cittadini, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza delle regole del mare.

In vista della settimana più intensa della stagione estiva, il Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, Capitano di Fregata Matteo Prantner, ha voluto ricordare alcune semplici regole per una navigazione sicura e serena. Tra queste, l’importanza di controllare la documentazione di bordo, la funzionalità del motore, lo stato delle batterie e la presenza delle dotazioni di sicurezza prima di salpare. È inoltre consigliabile programmare il viaggio con attenzione, per evitare di restare senza carburante o transitare in aree pericolose, consultando inoltre il bollettino meteo e le ordinanze delle Capitanerie locali. E’ buona norma informare anche qualcuno a terra che possa, in caso di mancato rientro, lanciare l’allarme e fornire dettagli utili alla ricerca e soccorso.

Durante la navigazione, è essenziale rispettare la velocità massima di 3 nodi nelle aree portuali, dove è comunque vietata la balneazione, e utilizzare i remi entro i 200 metri dalla spiaggia o in presenza di bagnanti. Altri consigli includono il rispetto del limite di capienza dell’imbarcazione e la prudenza nelle vicinanze dei segnali dei subacquei, ovvero della bandiera rossa con linea trasversale bianca, la cui area di sicurezza da rispettare è di 100 metri. Lo stesso segnale deve essere usato dai bagnanti che nuotano oltre i 200 metri dalla spiaggia. Entro i 1000 metri dalla costa la velocità delle imbarcazioni deve essere inferiore a 10 nodi o comunque navigare con scafo in dislocamento. Motori molto potenti troppe volte tentano gli utenti del mare a sviluppare velocità sconsiderate vicino alla costa, rappresentando un serio pericolo che non viene tenuto in considerazione per “l’euforia della velocita”. La sicurezza non può andare mai in vacanza.

Le attività di controllo proseguiranno fino alla fine della stagione estiva, con particolare attenzione anche al settore del noleggio e locazione di imbarcazioni.

Per emergenze o segnalazioni di pericolo in mare, è attivo 24 ore su 24 il numero blu gratuito 1530 della Guardia Costiera, disponibile sia da telefono fisso che cellulare.