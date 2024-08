Ventimiglia: corso per autista-soccorritore alla Croce Verde intemelia, domande entro il 20 agosto

La Croce Verde Intemelia ha indetto un bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di un autista-soccorritore con impiego a tempo pieno su 5/6 giorni lavorativi per un periodo di 6 mesi.

Per partecipare alla selezione è indispensabile possedere i seguenti requisiti:

· Avere almeno 21 anni d’età.

· Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea, oppure essere in regola con i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale.

· Domicilio nell’area di Ventimiglia, Sanremo.

· Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

· Patente di guida Cat. B da almeno 3 anni.

· Certificazione regionale 118 e corso BLSD.

· Esperienza nel soccorso sanitario di almeno un anno, certificata da ente accreditato (P.A. aderenti alla rete associativa ANPAS, Misericordia, Anas, C.R.I.).

Maggiori requisiti richiesti e dettagli saranno presenti sul nostro sito www.croceverdeintemelia.com oppure sulla pagina Facebook. Inviare le domande comprese di C.V. entro e non oltre il 20 agosto all’indirizzo info@croceverdeintemelia.com.