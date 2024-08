Parco eolico nell'imperiese, Berrino e Russo: “Contrari a progetti eccessivamente impattanti”

Fa discutere il progetto del nuovo parco eolico, denominato “Imperia Monti Moro e Guardiabella', che potrebbe sorgere in Valle Arroscia, Impero, Media Valle Argentina, Prino e San Lorenzo. Un impianto che, se realizzato, vedrà l'installazione da parte di una società bresciana di oltre 30 pale alte più di 200 metri sui crinali delle montagne.



“Ci schieriamo decisamente dalla parte dei sindaci che hanno manifestato contrarietà a questo progetto – dichiarano il senatore Gianni Berrino e la consigliera regionale Veronica Russo di Fratelli d'Italia – Teniamo a precisare che non siamo contrari alle energie alternative e a tutte le politiche green che possono aiutare il pianeta ma un progetto di questo genere così impattante per il nostro territorio non ci piace per nulla. Non possiamo accettare di vedere sfigurato il paesaggio di pregio e incontaminato che abbiamo nel nostro entroterra”.