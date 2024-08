Riva Ligure: venerdì prossimo nel centro storico l'appuntamento con 'Fiabescum 7 – La Voce dell'Olimpo

Venerdì sera, nel centro storico di Riva Ligure andrà in scena 'Fiabescum 7 – La Voce dell'Olimpo', un’occasione unica per passare una serata divertente in un mondo mitico.

L’ingresso del pubblico sarà gratuito, seguendo il consolidato format, il pubblico verrà suddiviso in quattro gruppi, che partiranno da piazza Matteotti ogni 30 minuti (ore 21, 21:30, 22 e 22:30) e saranno accompagnati da una guida dell'Associazione lungo le cinque tappe del percorso, dove incontreranno i vari personaggi dello spettacolo.

La bigliettazione gratuita, essendo lo spettacolo offerto dal Comune, sarà aperta a partire dalle 20 presso il punto partenza. Si possono prenotare in anticipo i biglietti scegliendo l’orario di partenza preferito tramite Telefono/Whatsapp 366-7187735. Quest'anno Fiabescum è dedicato al mito greco e romano e come tradizione sarà una prima assoluta rivolta ad un pubblico di tutte le età.

I gruppi partiranno da "Riva dell'Olimpo", piazza Matteotti, salendo poi il Monte dell’Olimpo, accolti da Mercurio, il messaggero degli Dei che li inviterà ad entrare in un mondo divino, dove troveranno un Ercole inconsueto, una Venere un po’ in là con l’età, un bruttissimo Vulcano, ma anche Narciso e la ninfa Eco e giungeranno sino agli Inferi da Ade e Proserpina in un viaggio quasi dantesco, divertente e interattivo.

Il percorso tutto all'interno del piccolo e curato borgo, non presenta nessuna difficoltà o barriera architettonica, adatto anche ai passeggini e a scarpe d'ogni tipo.

Testo originale: Barbara Buscaglia.

Regia: Barbara Buscaglia, Tony Damiano e Umberto Salemi.

Scenografie: Veronica Cicirello.

Costumi: Gisella Panico.

Luci: Tony Damiano.

Trucco: Paola Buscaglia e Giulia Scaringella.

In scena: Lorenzo Borda, Enzo Mazzullo, Davide M. Gandolfi, Eleonora M. Oddone, Barbara Buscaglia, Luigi Cavicchia, Francesco Camaggio, Paolo F. Testa, Tony Damiano, Ilaria Cavicchia.

Voci delle Ninfe: Paola Buscaglia, Gisella Panico, Giorgia Panico. Grafica: Sascha M. Hoffmann.

Apporto video: "il Camaggino".