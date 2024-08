Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: un italiano arrestato dalla Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile di Imperia hanno arrestato un italiano (F.M.), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, relativo ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato, commesso in più occasioni tra Imperia e Genova in concorso con altri soggetti.

L’uomo, al termine degli atti di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Imperia, dove dovrà scontare una pena residua di un anno e 3 mesi, oltre a corrispondere una multa pari a 12.000 euro.