Anche oggi uno 'spot' gratuito per Sanremo su Rai Uno: serie di collegamenti con 'Uno Mattina' (Foto)

Come annunciato ieri, oggi Sanremo ha goduto dell’ennesimo importante spot pubblicitario in tutta Italia, grazie a ‘Uno Mattina Estate’, trasmissione che allieta tutta la mattinata della rete ammiraglia della Rai.

Massimo Tosi ha infatti curato una serie di collegamenti che, soprattutto, hanno portato ai telespettatori una serie di ‘cartoline’ della città dei fiori. Partito dalla passeggiata Imperatrice ha accompagnato i conduttori da studio con una serie di immagini dall’alto che hanno regalato diversi scorci di Sanremo.

Quindi in una azienda che produce basilico, con una intervista alla proprietaria per parlare del profumato prodotto ligure che poi finisce sulle tavole di tutto il mondo. E’ stata la volta di un collegamento da una imbarcazione fornita dallo Yacht Club in mare, insieme a Giovanni Manueguerra.

Cultore e narratore del mare, il consigliere nazionale della ‘Sta Italia’ e Console del Mare, ha parlato delle bellezze di Sanremo, ovviamente con tutte le immagini che hanno parlato della città anche se, purtroppo, in una giornata nuvolosa.

Al termine la preparazione del pesto, dalla terrazza della Canottieri, per concludere la mattinata che ha visto ancora una volta Sanremo protagonista.