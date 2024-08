Sanremo: manca un pezzo di barriera anti inquinamento sulle spiagge del centro, lettera del Comune (Foto)

La segnalazione è arrivata da molti bagnanti che, quotidianamente, affollano le spiagge di corso Trento Trieste, nel pieno centro di Sanremo. Riguarda la paratia formata dalle ‘banne’ anti inquinamento, che da tanti anni ripara lo specchio acqueo delle spiagge ‘Arenella’, ‘Lido’, ‘Italia’ e ‘Morgana’ dal possibile ingresso di idrocarburi.

Alcuni fruitori delle spiagge, infatti, hanno notato la totale assenza di una parte della paratia ed effettivamente, da un controllo effettuato, ne mancano diversi metri nella zona ad Est dell’area balneabile.

Abbiamo eseguito una verifica e, dal comune ci è stato confermato che le ‘banne’ sono in convenzione (imposta dalla Capitaneria di Porto) tra la proprietà di Portosole ed i gestori delle spiagge. In pratica Portosole è obbligato a fornire la barriera mentre sono gli stabilimenti che devono montarla in modo corretto.

Dal Comune ci viene confermato che l’Assessore all’Ambiente, Lucia Artusi, ha provveduto immediatamente a mandare una mail, sia a Portosole che Agli stabilimenti, chiedendo di provvedere immediatamente al ripristino della barriera. Rimane da capire se la paratia è effettivamente assente o se si trova sott’acqua per un errore nel montaggio.

Chiaramente, in questo momento nella zona ad Est dello specchio acqueo, non sta espletando il suo compito di bloccare eventuali idrocarburi.