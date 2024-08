Sanremo, di nuovo rotti i gradini del sottopasso Imperatrice: solo 5 giorni fa veniva riaperto al pubblico (Foto)

Tutto da rifare. I gradini del sottopasso Imperatrice sono stati nuovamente danneggiati. Per il Comune si tratta di un déjà vu, in quanto solamente lo scorso 29 luglio l'opera veniva chiusa al pubblico proprio per permettere agli operai comunali di ripristinare i gradini. Lavori fatti anche in breve tempo, visto che il 31 luglio il sottopasso era tornato nuovamente agibile.

Adesso, come è possibile notare dalle foto, e quindi sette giorni dopo la chiusura del sottopasso, i gradini che collegano il lungomare con il corso Imperatrice sono stati di nuovo danneggiati.

Il caso

Come detto, il sottopasso era stato chiuso dopo che alcuni passanti avevano notato i gradini che portano al sottopasso rotti e pericolosi per un eventuale passaggio. E’ stato così deciso di chiuderlo al transito per evitare guai peggiori. La Polizia Municipale ha subito interpellato il Dirigente del Lavori Pubblici, Danilo Burastero, che ha fatto immediatamente partire la procedura di somma urgenza, per iniziare al più presto i lavori.

Inizialmente era stata prevista una chiusura di 10-15 giorni per completare i lavori, ma alla fine nel giro di 48 ore il sottopasso è stato riaperto e reso più pulito e decoroso, proprio come chiesto dal sindaco Alessandro Mager. Purtroppo il sottopasso dell’Imperatrice è spesso nel mirino dei vandali con danni che vengono messi a segno soprattutto la notte e dentro la galleria, con scritte, graffiti e spesso anche danni alle strutture.