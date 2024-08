Musica e arte, a Camporosso va in scena "In memory of Woodstock" (Foto)

Una tre giorni dedicata alla memoria del festival delle arti e della musica di Woodstock del 1969 andrà in scena a Camporosso. Dal 12 al 14 agosto si terrà "In memory of Woodstock".

Arte, musica e attrazioni animeranno, perciò, il centro G. Falcone. "Un tributo a uno dei eventi artistici sociali e culturali più importanti e discussioni del secolo scorso" - dicono gli organizzatori - "Grandi artisti suoneranno ed esporranno le loro opere".

"Vi sarà anche un'esposizione di prodotti artigianali locali e tante altre attrazioni" - svelano gli organizzatori - "Si potrà trovare anche un servizio food and beverage".