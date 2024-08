Sanremo: il panfilo che fu di Aristotele Onassis in rada di fronte alla città dei fiori (Foto)

Il panfilo ‘Cristina O.’, che fu di proprietà del magnate greco Aristotele Onassis, è in rada da alcune ore a Sanremo, con a bordo alcuni facoltosi ospiti.

Il panfilo venne costruito nel 1943 come fregata della classe River per la Marina del Canada e partecipò durante la seconda guerra mondiale alla battaglia dell'Atlantico. Dopo la guerra venne messa in disarmo e, nel 1954, fu acquistata da Aristotele Onassis, per trasformarla in yacht di lusso. In quel momento venne chiamata Christina O.

Per allestirla spese al tempo 4 milioni di dollari. Sul panfilo, nel tempo, vennero ospitati (oltre a Maria Callas e Jackie Onassis) diverse celebrità, tra cui: Marilyn Monroe e Frank Sinatra, Liz Taylor e Richard Burton ma anche Winston Churchill che si incontrò con John Kennedy.

Il panfilo, nel 1978, venne donato dalla figlia di Onassis al governo greco e, nel 1998, venne acquistato dall'armatore greco John Paul Papanicolaou. E’ stato restaurato e oggi viene noleggiato tra i 45.000 ed i 65.000 euro al giorno. Ha 18 cabine che possono ospitare fino a 36 passeggeri.