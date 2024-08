A Sanremo è arrivato Dario Vergassola, eccolo in via Matteotti a distribuire i volantini per lo spettacolo di domani (Foto e video)

A Sanremo è arrivato Dario Vergassola e, con la sua comicità intramontabile, questo dettaglio non è passato inosservato. Lo scrittore e cabarettista sarà protagonista domani sera all'auditorium Franco Alfano di Sanremo per dare voce alla fiaba per bambini Pierino e il Lupo.

Vergassola che questo pomeriggio ha avuto già un primo contatto con il pubblico matuziano, in quanto si è reso protagonista di un simpaticissimo volantinaggio in via Matteotti: "Che voce narrante sarò? Un narratore farfugliante, perché non so niente di musica, sono anche dislessico, leggo male e non ricordo niente...", esordisce Vergassola a Sanremonews.

Lo scrittore di alcuni libri come Liguria, terra di mugugni e bellezze e I malefici, ovvero la casa delle storie strampalate sarà accompagnato dall'orchestra sinfonica di Sanremo e dal direttore artistico Giancarlo De Lorenzo. "Ha fatto un bellissimo lavoro, molto serio e professionale: sarà un bel concerto", afferma il maestro. "Lavorare con Vergassola? Lo vedremo domani, ma oggi abbiamo fatto un bel lavoro: ho trovato Dario preparato, che non è facile. Giustamente la voce sa poco di musica, non legge la partitura e quindi non è facile sia per lui che per noi, eppure sono convinto che domani fare una bella cosa".

Quella di Pierino e il Lupo rimane una fiaba musicale sempre attuale, seppur composta nel 1936 da Sergej Sergeevič Prokof'ev per voce recitante e orchestra. La favola negli anni ha avvicinato alla musica tanti bambini e ragazzi, ottenendo parallelamente larghi consensi dal pubblico adulto. Tantissimi gli artisti illustri che si sono cimentati nella veste del narratore: Benigni, De Filippo, Lucio Dalla, Elio e molti altri.