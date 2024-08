Da Knock on wood a Togheter: Amii Stewart e l'orchestra sinfonica conquistano Sanremo (Foto e video)

Un viaggio nel mondo della musica. Amii Stewart conquista Sanremo con una prestazione da vera fuoriclasse della musica. All'auditorium Franco Alfano ci si è emozionati, ma si è anche ballato e cantato, tornando per un momento agli anni Settanta e Ottanta.

Quello proposto da Amii Stewart e dall'orchestra sinfonica è stato un vero e proprio tour all'interno della storia della canzone leggera e della musica classica: si è passati da alcuni brani di Ennio Morricone a quelli di Mike Francis, storico amico della cantante americana: da Let me in a Togheter, Stewart e l'orchestra hanno conquistato l'auditorium Alfano, rimasto poi senza parole per l'omaggio a Mina con Ancora, Ancora, Ancora, brano scritto da Gian Pietro Felisatti e Cristiano Malgioglio per Mina, e con la reinterpretazione di Every breath you take dei The Police.

Non sono mancati i suoi grandi successi, a partire da Knock on wood, canzone che ha chiuso il concerto, che si è rilevato un vero e proprio mix di generi musicali e culture in grado di rapire un auditorium letteralmente sold out e in piena sintonia con l'artista.

Non sono mancati simpatici siparietti, a partire dal "sto a svenì" detto con il tipico accento romano. Momenti divertenti che hanno permesso al pubblico di apprezzare più volte il carisma della cantante americana, capace di conquistare, per l'ennesima volta, la città della Musica.

(Foto a cura di Erika Bonazinga)