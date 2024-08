Sanremo: pulizia estiva delle strade e isole ecologiche, partito il piano di potenziamento del sistema di pulizia cittadino (Foto)

Primo intervento straordinario di pulizia delle strade e dei marciapiedi, la scorsa notte a Sanremo. Una iniziativa annunciata nei giorni scorsi e che viaggia di pari passo con l'intensificazione della pulizia nel centro della città, voluta dal Sindaco Mager e dall'Assessore all'ambiente.

L'iniziativa, ha spiegato l'assessore Ester Moscato, fa parte di un piano estivo atto a rinforzare i cicli di lavaggio all'interno della città e che coinvolgerà diverse zone di Sanremo, come ad esempio la Pigna. Gli interventi sono partiti come detto dal centro, coinvolgendo durante la giornata di ieri le zone dell'Imperatrice, di via XX settembre, via Matteotti e via Roma.

Ma, aggiunge l'assessore, sono già previsti interventi anche sulle frazioni: "L'amministrazione - conclude - in questo momento è molto attenta per quanto riguarda il tema dei rifiuti e della pulizia della città. Per ora questo è un primo passo per rinforzare, poi successivamente renderemo noti altri passaggi".

E proprio in questo senso durante il consiglio comunale di martedì 30 luglio è stata annunciata l'installazione nella città di cinque isole ecologiche, altro sistema per risolvere le problematiche legate al disordine, in questo caso per quello che riguarda la raccolta dei rifiuti.