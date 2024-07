Sanremo: novità nella raccolta rifiuti, cinque isole ecologiche arriveranno in città

Se ne è discusso a lungo durante la campagna elettorale, e dopo venti giorni di insediamento la nuova amministrazione ha lanciato l'annuncio: verranno installate cinque isole ecologiche nel territorio cittadino, che potrebbero essere un primo passo di una nuova strda per la differenziata.

In totale saranno 4 le aree in cui saranno posizionate, in quanto due di esse saranno in Borgo opaco.

I restanti tre saranno posizionati in zona Baragallo, in via San Francesco e in zona funivia.

Per la data non si ha ancora una data di via, ma dovrebbe risolversi in tempi rapidi.