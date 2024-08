Al Ristorante Ai Torchi di Bussana il tonno in tutte le sue declinazioni da degustare sulla terrazza vista mare

Lasciatevi conquistare dai sapori del mare al Ristorante Ai Torchi di Bussana, dove il tonno diventa protagonista in un trionfo di gusto e raffinatezza. Lo Chef Adalberto Battaglia, con la sua pluriennale esperienza in rinomati ristoranti stellati di Roma e Londra, propone un menù speciale che celebra questo pregiato ingrediente in tutte le sue declinazioni.

Accomodatevi sulla terrazza esclusiva e immergetevi in un'atmosfera suggestiva, cullati dalla brezza marina e dalla vista mozzafiato. Un connubio perfetto di sapori e panorami, per un'esperienza gastronomica davvero unica.

Un menù a tutto tonno per gli intenditori

Per i più audaci, su richiesta e con prenotazione un giorno prima, è disponibile un menù degustazione a base di tonno in sette portate, un percorso gastronomico che vi porterà alla scoperta di tutte le sfaccettature di questo straordinario ingrediente.

Preparatevi a vivere un'esperienza sensoriale indimenticabile a partire dalla tartare di tonno, accompagnata da un fresco sorbetto al pompelmo. Proseguite con la crespella di tonno crudo, mascarpone e fagiolini, un connubio di sapori delicati e avvolgenti.

Per gli amanti dei primi, imperdibili le tagliatelle tirate a mano alla Puttanesca con capperi, pomodorini e tonno sott'olio di produzione casalinga, oppure le mezze maniche con amatriciana di tonno, un'audace rivisitazione della classica ricetta romana.

Come secondo, un trancio di tonno appena scottato con salsa alla Ligure, un piatto che esalta la freschezza del pesce e la maestria dello Chef. Per gli indecisi, il fritto di tonno, calamari e acciughe offre un tripudio di sapori mediterranei.

E per concludere in dolcezza, una selezione di dessert preparati con cura.

Oltre al trionfo del tonno, un'estate di gusto al Ristorante Ai Torchi

Un menù estivo ricco e raffinato

Se il tonno regna sovrano al Ristorante Ai Torchi, la sua corte è composta da un'ampia selezione di piatti che sapranno conquistare ogni palato. Accanto alle specialità di pesce, preparate con arte dallo Chef Adalberto Battaglia, troverete antipasti sfiziosi, primi piatti della tradizione ligure e rivisitazioni creative, secondi piatti di carne e contorni.

Un'esplosione di sapori per ogni portata



Una cornice suggestiva per un pasto memorabile

A proposito della terrazza, come si vede nel video, non è solo un luogo dove mangiare, ma un'esperienza sensoriale unica.

Come mostra il video,

qui potrai gustare le prelibatezze dello Chef Adalberto Battaglia in un'atmosfera magica, dove il cielo si fonde con il mare e il gusto diventa poesia.



Prenota il tuo tavolo e lasciati coccolare dall'atmosfera accogliente e dal servizio impeccabile del Ristorante Ai Torchi. Un'esperienza di gusto indimenticabile ti aspetta!

Il Ristorante Ai Torchi è in Via Al Mare 10, Bussana Mare, Sanremo ed è aperto tutte le sere!



Per ulteriori informazioni o prenotazioni puoi chiamare al 329 4254257