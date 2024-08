Riva Ligure, accordo tra il Comune e Rivieracqua, Giuffra: "Riconosciuto credito da circa 300mila euro"

Il Comune di Riva Ligure e Rivieracqua hanno trovato un accordo: il credito di 100mila euro dell'azienda nei confronti dell'ente è stato riconosciuto e verrà versato nei prossimi mesi. L'ufficialità è arrivata durante il Consiglio comunale di mercoledì sera.

"Quello di mercoledì è stato un Consiglio positivo: sono state poste le basi che ci permetteranno di raggiungere agli obiettivi che ci eravamo prefissati entro il termine della stagione", afferma il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra. "Abbiamo un tesoretto da 500mila euro che ci permetterà di realizzare altri progetti".

A proposito di tesoretto, come detto, il Comune ha trovato l'accordo con Rivieracqua per il riconoscimento di un credito di circa 300mila euro: "Entro la fine del 2024 dovremmo ricevere il 30% della cifra totale, poi via via tutte le altre. Credo che questo sia una notizia importante per tutta la comunità di Riva Ligure".

Ancora presto, comunque, stabilire come verrà utilizzata la cifra: "In questo momento ci concentriamo sul tesoretto da 500mila euro, poi, una volta che avremo ricevuto la cifra totale, ci penseremo. Quello che posso dire è che ci aspetta un 2025 ricco di cantieri e opportunità".