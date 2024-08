Bordighera, intervento di manutenzione: scatta il divieto di sosta in via Lagazzi

Foto di via Lagazzi da Google Maps

Scatta il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Lagazzi n. 1 a Bordighera dal 5 al 10 agosto per consentire il posizionamento di una piattaforma aerea finalizzata ad effettuare intervento di manutenzione ordinaria delle facciate di uno stabile.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.