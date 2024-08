Presentata la seconda edizione del Riviera Beer festival: a Vallecrosia iniziative dedicate alla degustazione gastronomico-birraia (Foto)

Torna con la seconda edizione il Riviera Beer festival , l'evento della riviera dedicato alla birra e alla gastronomia. Per quest'anno la festa si svolgerà sul lungomare di Vallecrosia dal 10 al 12 agosto 2024 , rappresentando un'importante occasione per immergersi nelle tradizioni e nelle innovazioni artigiane del nostro territorio.

Il Beer festival, organizzato dall'Associazione "FoodAround - alla ricerca delgusto" in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e la CNA Imperia , sarà oltre a un luogo dedicato alla degustazione gastronomico-birraia una manifestazione dedicata a eventi culturali: tra questi il Villaggio Artigiano , un luogo dove ammirare e acquistare prodotti di alta qualità, ma anche un vivace centro di attività culturali e didattiche. Gli artigiani del comprensorio saranno presenti per mostrare le loro abilità e condividere con il pubblico i segreti dei propri mestieri. I visitatori potranno toccare con mano l'autenticità e la passione che animano il lavoro degli artigiani, vivendo un'esperienza unica e coinvolgente.

Alle sue parole fa eco l'assessore al turismo di Vallecrosia Pino Jerace : “ Siamo molto contenti che quest’anno il Riviera Beer Festival approdi a Vallecrosia e si unisca, sinergicamente, ad una manifestazione ormai consolidata e a cui teniamo molto come la Notte Blu, con il suo caratteristico spettacolo piromusicale. Questo Festival ci ha visto molto coinvolti, sia nella fase di supporto organizzativo, sia nella filosofia dell’evento: valorizzare il territorio tramite proposte che puntino in primis alla qualità dell’offerta ”.

Il Riviera Beer festival gode anche del patrocinio della Cna imperiese, che nel corso della presentazione è stata rappresentata da Luciano Vazzano : " Una collaborazione che continua, con il contributo delle attività di ristorazione del territorio. Tante le cose che presenteremo ci sarà un evento in cui i mestieri della Cna andranno a incontrare il digitale, in un connubio di tradizione e innovazione. Senza dimenticare MareCultura,una serie di iniziative culturali legate al mare e alla sua tradizione, che mirano a preservare e valorizzare il patrimonio marittimo ".

Il RIVIERA BEER FESTIVAL è organizzato dall'Associazione "FoodAround - alla ricerca del gusto" in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e la CNA Imperia. Con la partecipazione di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale e reso possibile grazie anche alla partecipazione di: Artigiani In Liguria; Associazione Il Borgo Antico; Associazione Il Ponte; Lavazza - Nims; Beerelax Salus Per Cervisia; Labriola Moto; Vama Service; Intesa Grandi Impianti - Cooking Lab; Pam - Arimondo - Eurospin; Gina Quality Events.