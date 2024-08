Amii Stewart torna a Sanremo, domani il concerto con l'Orchestra Sinfonica: "Quanti bei ricordi al Festival" (Foto e video)

Una delle voci più iconiche della musica internazionale. Amii Stewart è pronta a conquistare Sanremo ancora una volta. Domani sera, a partire dalle 21.30, sarà la grande protagonista, insieme all'Orchestra Sinfonica all'Auditorium Franco Alfano, del settimo appuntamento della Summer Simphony 2024.

"I miei ricordi di Sanremo sono tanti", spiega la cantante americana. "Il mio rapporto con Sanremo è fatto di gioia e riconoscimento". La prima apparizione di Amii al Festival è datata 1983: Knock on Wood era già uscita da quattro anni e il grande pubblico vedeva in lei la star internazionale che è oggi: "In questi 40 anni il mondo della musica è cambiato tantissimo", prosegue. "La musica è una costante evoluzione, proprio come il mondo. Per me rispecchia quello che succede nel mondo".

Il concerto, come detto, si terrà domani sera: "Ho l'onore di stare sul palco con il maestro Valter Sivilotti e l'orchestra sinfonica di Sanremo. Il mio scopo è quello di avvicinare il mondo a quello della sinfonico. Mi piacerebbe riadattare, specie vocalmente, i miei brani con il mondo della sinfonica".