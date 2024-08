Sanremo: aumentano gli occhi elettronici della Municipale, telecamere speciali e tablet per gli agenti

Tempi duri per gli ‘irregolari’ del volante, quelli che viaggiano senza copertura assicurativa e/o senza aver effettuato la revisione del veicolo, mettendo a rischio se stessi e (soprattutto) gli altri. La polizia locale di Sanremo sta sperimentando con successo, da poche settimane, un nuovo sistema di controllo a distanza basato sull’interfaccia fra alcune telecamere ‘speciali’ e appositi tablet messi a disposizione degli agenti.

Tutto ruota attorno all’utilizzo mirato degli impianti per la lettura delle targhe, concepiti per accrescere le misure di sicurezza urbana (oltre ai 477 occhi elettronici della fitta rete di videosorveglianza), la cui presenza si sta espandendo al cuore della città dopo l’installazione (anni fa) all’altezza delle ‘porte’ principali. Quando una pattuglia entra in azione per i controlli sul traffico, piazzandosi anche a distanza ragguardevole (in media 300/400 metri) dalle postazioni video di monitoraggio, potendo contare sul collegamento wi-fi, scatta un alert sul dispositivo informatico in mano ai vigili se l’apparecchiatura ‘Targa system’ rileva il passaggio di un’auto (o di un altro mezzo) che non potrebbe circolare, perché non in regola con il Codice della strada.

A quel punto gli agenti hanno tutto il tempo per focalizzare il veicolo in questione e fermarlo, al posto di blocco, per contestare al conducente di essere ‘fuorilegge’. "Il sistema consente - sottolinea il comandante Fulvio Asconio - anche di scoprire, durante i controlli che avvengono a spot, se circolano veicoli di cui è stato denunciato il furto. E’ una sorta di evoluzione dello ‘Street control’ già utilizzato da anni, con la differenza dell’impiego degli impianti fissi per la lettura delle targhe, che stiamo potenziando. Grazie a questo sistema, si può anche arrivare a creare un database utile alle forze dell’ordine, comprese quelle al di fuori del nostro territorio".

In questa fase sperimentale è anche capitato di ‘smascherare’ un’auto con targa diversa da quella d’immatricolazione, quindi una falsificazione. E’ scattato, ovviamente, il sequestro al quale si collega l’aspetto penale, oltre a quello sanzionatorio. Il ricorso al sequestro del veicolo avviene pure in assenza di copertura assicurativa, mentre la mancata revisione (in gergo collaudo) implica il fermo amministrativo in attesa che venga effettuata e certificata.

Alle 5 postazioni di lettura-targhe attive da tempo ai due lati della città (in corso Mazzini nei pressi dello stadio comunale e in corso Marconi zona Pian di Poma) e agli svincoli dell’Aurelia bis (tranne quello in valle Armea), se n’è appena aggiunta una sesta all’incrocio tra corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi, ed è in arrivo la settima in pieno centro, alla confluenza tra via Roma e corso Mombello. Le telecamere sono doppie, ovviamente per "spiare" entrambi i sensi di circolazione, quindi attualmente sono 12 in tutto con la prospettiva di diventare 14 a breve.

Dal comando della polizia locale filtra che grazie ai primi controlli con questo nuovo sistema elettronico (una dozzina finora) sono state verificate 38 violazioni per omessa revisione del veicolo e 7 per la mancanza della copertura assicurativa. Inoltre, è stato possibile risalire a due mezzi rubati, oltre alla scoperta del maldestro trucchetto della targa originale sostituita con un’altra.