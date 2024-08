Morì otto anni fa, Vallecrosia ricorda Enrica Nasi Moraglia con messa e spettacolo teatrale

Una serata speciale dedicata a Enrica Nasi Moraglia in occasione della ricorrenza del 8° anniversario della sua scomparsa verrà organizzata mercoledì 7 agosto. Sarà un momento di preghiera, fraternità e solidarietà presso le opere parrocchiali di San Rocco a Vallecrosia per ricordarla. Il ricavato della serata, a offerta libera, sarà, infatti devoluto alla Caritas Intemelia per le famiglie in difficoltà della zona intemelia.

"Ci riuniremo in preghiera nella santa messa alle 19" – dice Marino Moraglia riferendosi all’evento serale in memoria della sua amata moglie – "Alle 20 un servizio di buffet ci accompagnerà nell’attesa di assistere allo spettacolo teatrale. Alle 21 vi saranno alcuni interventi in ricordo di Enrica e, infine, seguirà 'I migliori anni' del teatro Ovisuba della Caritas Intemelia’”.

Storica rappresentante della Caritas, Enrica ha dedicato la sua vita all’assistenza dei più deboli, è stata, infatti, una delle fondatrici e direttrice, per più di 25 anni, del Centro Ascolto e Aiuto per le persone che vivono con delle difficoltà nella nostra zona Intemelia. Inoltre, in suo onore negli anni sono nati diversi gruppi e iniziative solidali, come il gruppo "Amici di/per… Enrica”.