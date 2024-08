In provincia di Imperia nasce AT-AssoSanità Transfrontaliera aderente a Confesercenti

Si è svolta in questi giorni l’assemblea fondativa di AT – AssoSanità Transfrontaliera, aderente a Confesercenti Imperia, nel corso della quale sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti.

"AssoSanità Confesercenti – dichiara Ino Bonello, presidente provinciale Confesercenti con grande soddisfazione - nasce oggi in Liguria, nella nostra Provincia. Questa associazione è un riferimento per un settore di massima importanza, cerniera e punto di congiunzione tra interessi privati e necessità pubbliche, nata per ampliare la nostra base sociale, estendendo i campi di rappresentanza, rafforzando il proprio ruolo di interlocutore nei processi di costruzione delle politiche pubbliche in ambito sanitario».

"AT-AssoSanità Transfrontaliera – ha affermato la neoeletta presidente Erika Martini – si rivolge a tutti quei soggetti di natura privata che operano in un territorio europeo situato tra Italia, Francia e Principato di Monaco, nel campo dell’assistenza sanitaria, negli ambiti del benessere psicofisico, della salute, che si riconoscono nella vision 'One Health'."

I principali obiettivi di “AT” sono riconducibili ai seguenti cinque punti principali:

garantire ai propri associati un livello di rappresentanza e tutela degli interessi legittimi nei rapporti con la Regione Liguria e con le Aziende Sanitarie presenti sul territorio;

sviluppare una nuova attività di cooperazione transfrontaliera nell’ambito del “Patto del Quirinale“ con le imprese e il sistema socio-sanitario della Regione Paca e del Principato di Monaco;

garantire una generale “eguaglianza delle opportunità” all’interno del settore, rafforzando significativamente ruolo e prospettive delle imprese meno strutturate;

valorizzare il ruolo dei soggetti privati operanti negli ambiti di nostra competenza, con iniziative mirate a far comprendere l’importanza di tali imprese nei servizi al cittadino;

incrementare lo sviluppo commerciale delle imprese aderenti, favorendo la sottoscrizione e la promozione di accordi e convenzioni, utilizzando le novità del digitale e della innovazione tecnologica.

Oltre alla presidente Erika Martini e al coordinatore Sergio Scibilia, il neo direttivo è completato dai dottori Danilo Papa, Alessandro Goso, Stefano Gaggino Stefano e Monica Belloni.

"Crediamo – conclude Bonello – che l’unione di tante piccole e medie realtà permetterà a Confesercenti di portare ai tavoli istituzionali un messaggio forte e rappresentativo di imprese del nostro territorio oggi non ascoltate, in un ambito di massimo interesse per i cittadini come la salute e il benessere e permetterà a molte imprese di avere un referente sindacale di livello nazionale".