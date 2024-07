Festival 2025: 'Casa Sanremo' raddoppia, la prossima edizione durerà ben 15 giorni con grandi novità

Che a Sanremo sia Festival tutto l’anno è ormai da tempo assodato come confermato dalla visita della Rai, ieri pomeriggio, al sindaco e all'assessore al turismo. E, seppur oltre 7 mesi alla kermesse canora matuziana, c’è chi sta già lavorando alla prossima edizione, anche per quanto riguarda gli appuntamenti attorno alla manifestazione musicale.

Stiamo parlando di ‘Casa Sanremo’, la serie di appuntamenti che da 17 anni si svolgono al Palafiori di corso Garibaldi, come sempre organizzati dal ‘Gruppo Eventi’, capitanato da Vincenzo Russolillo. La prima novità dell’edizione 2025 riguarda la sua durata. A febbraio scorso è andata avanti per 10 giorni mentre il prossimo anno sarà di ben 15 con l’organizzatore che ha le idee chiare per il futuro, puntando ad almeno un mese: “E’ un’operazione che rientra in una serie di progetti – ha detto – legati ad una ricaduta sul territorio per centinaia di posti letto e lavoro per gli operatori del settore. La settimana prima del Festival porteremo ulteriori progetti che riguardano i nostri format, per dare la possibilità a centinaia di ragazzi, per vivere in modo ancora più esteso la realtà del Festival. Mi auguro che la città possa apprezzare tutto questo”.

Ci saranno novità rispetto agli anni scorsi? “Abbiamo in programma un nuovo format che girerà l’Italia, per presentare al pubblico i format che possono essere visti durante il Festival. Al momento stiamo facendo alcune serate singole, sempre in giro per l’Italia durante le quali proponiamo interviste, show cooking e musica con i partecipanti del passato”.

Cosa pensa del cambio alla guida del Festival? “Conti ha già dato una serie di segnali – dice Russolillo – ma è normale perché la libertà delle scelte è fondamentale”. Ha già sentito il nuovo sindaco? “Non ancora ma ho chiamato l’Assessore al Turismo e, per questo, mi vedrò con lui nei prossimi giorni per parlare dei nostri progetti”.

La nuova amministrazione, che di fatto lavora nel solco di quella precedente, ha confermato di voler proseguire con l’idea del Festival ‘diffuso’: “Da quanto ne so c’è la volontà di ampliare ulteriormente la presenza della manifestazione in città. Io ho lavorato benissimo con l’Assessore Sindoni nel 2020. Penso che sia una persona capace e determinata che ancora si entusiasma per fare il bene della città”.

Al momento non è ancora chiaro se Gruppo Eventi lavorerà con Rai Pubblicità nel progetto ‘Tra palco e città’ come fatto negli ultimi anni, anche se la società di Vincenzo Russolillo ha sempre avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione del palco e delle strutture attigue al Teatro Ariston per lo svolgimento delle manifestazioni.