Ventimiglia: scontro tra due moto stasera in via Cavour, i due centauri in ospedale a Bordighera (Foto)

Scontro tra due moto, questa sera poco prima delle 21 in via Cavour a Ventimiglia, all’incrocio con via della Repubblica.

Per cause ancora in via d’accertamento i due mezzi si sono scontrati e i conducenti sono finiti a terra. Ad avere la peggio un 27enne che viaggiava su una moto di grossa cilindrata. Ha riportato ferite e traumi su varie parti del corpo. Meno grave il 50enne che era sullo scooter.

Entrambi sono stati portati in ospedale a Bordighera dalle ambulanze della Croce Verde e Azzurra. L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti.