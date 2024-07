Sanremo, sulla vetrina del ristorante una lettera contro la violenza sulle donne: "Non è mai colpa vostra, vogliatevi bene sempre"

"Vogliatevi bene e credete in voi stesse. Sappiate che ogni violenza subita non è mai colpa vostra: l'amore non tollera nessuna forma di violenza, mai. Chiama il 1522". Un lungo messaggio, scritto in corsivo, campeggia sulla porta principale del ristorante L'Airone di Sanremo, sito in piazza Eroi Sanremesi.

Un messaggio ricco di amore, ma con uno scopo preciso: combattere la violenza sulle donne. Ed è per questo che al fondo della lettera è possibile trovare due semplici istruzioni, pensate per far arrivare il testo a più persone possibili: "Condividimi nella tua storia - si legge - Diffondi il messaggio".

La lettera, scritta da Lucia Annibali, ex membro della Camera dei deputati, rientra in una iniziativa social e inizia così: "Alle donne voglio dire che non è amore sentirsi annientate psicologicamente, rinunciare alle proprie indipendenze, a essere sé stesse, solo perché lo vuole lui". Un fenomeno, quello della violenza di genere, che negli ultimi mesi sembra essere dilagato in Liguria, come testimoniano i dati diffusi lo scorso 25 novembre dal Ministero dell'Interno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.