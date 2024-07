Prosegue l’impegno di Auser Ventimiglia a tutela degli anziani e delle fasce deboli

Si è svolto ieri il convegno focalizzato sulle truffe porta a porta, di cui spesso sono vittime gli anziani e non solo. Il convegno, nel chiostro della Chiesa di S.Agostino a Ventimiglia, è stato efficacemente svolto dall’Avvocato Sara Galbiati del foro di Imperia, che ha illustrato al pubblico presente le modalità e possibili rimedi giuridici contro alcune tipologie di truffe e in generale le strategie per evitarle: purtroppo tali comportamenti criminosi colpiscono ormai trasversalmente tutta la popolazione.

Si è posto l’accento sulle cosiddette ‘ truffe del catalogo’ e ‘truffe porta a porta’ spesso realizzate da falsi addetti ai servizi pubblici, venditori di prodotti e servizi, finti esattori di donazioni e anche tramite finti lavori di manutenzione. E’ stata anche segnalata la ‘truffa della tessera di sconti’, in generale il consiglio è di non firmare nulla e soprattutto di ‘prendere tempo’ per riprogrammare il contatto dopo una verifica da parte di familiari e persone di fiducia.

Dopo il dibattito si è svolto un rinfresco offerto dal Presidente Auser Federico Bottigli, che ha ricevuto i ringraziamenti del pubblico per il prezioso impegno formativo e di prevenzione che l’associazione sta svolgendo a tutela dei soci e delle fasce deboli dell’Intemelio. L’associazione Auser di Ventimiglia, promuove una rete di consapevolezza e di aiuto nell’ambito del mandato sociale ricevuto, costruendo una partecipazione proattiva della cittadinanza.