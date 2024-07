Sanremo: primo incontro di Confesercenti con il neo sindaco "Confronto concreto e cordiale"

“Un incontro concreto e cordiale, ricco di contenuti e prospettive”: queste le parole di Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti Sanremo al termine della prima riunione della associazione di categoria con il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

Una delegazione cittadina con i vertici provinciali e la presidente di Impresa Donna, hanno incontrato per la prima volta il nuovo primo cittadino ed il suo vice, Fulvio Fellegara. “Una giusta occasione per rinnovare il manifesto dei 10 punti di Confesercenti - prosegue Alessi - già proposti in campagna elettorale ai candidati. Tematiche rilevanti per la nostra città, dal rilancio della Ciclabile alla gestione dell’acqua pubblica, allo sviluppo del turismo e del commercio, alla problematica della gestione delle fognature e del sistema di depurazione cittadino, al nuovo progetto del Water Front, sulla sicurezza e stato di corso Garibaldi, fino all’abusivismo commerciale e non per ultimo, la necessità di una città più pulita e decorosa con interventi massicci di rinnovo dell’arredo urbano e della pubblica cartellonistica”.

“Abbiamo riscontrato una importante disponibilità dal vertice matuziano - conclude il presidente provinciale Bonello - già dai primi incontri con alcuni assessori e oggi ne abbiamo avuto la conferma. Confesercenti conferma la volontà di portare il proprio contributo, anche critico qualora dovesse servire, ma sempre in uno spirito di massima collaborazione”.

Confesercenti ha già calendarizzato altri incontri con i rappresentanti di giunta per portare avanti le proposte dei settori che maggiormente rappresentiamo, per un lavoro a 360 gradi per la città di Sanremo e per il tessuto commerciale e turistico cittadino.