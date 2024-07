Sanremo: Mager e Sindoni incontrano la Rai "Ipotesi collaterali anche in periferia" (Foto e Video)

Primo incontro tra il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'Assessore al turismo Alessandro Sindoni con la dirigenza della Rai. A palazzo Bellevue sono arrivati Marcello Ciannamea, direttore del prime time dell'ente di Stato e Gian Paolo Tagliavia, direttore generale di Rai Pubblicità.

Sì è trattato principalmente di un incontro conoscitivo, il primo cittadino e l'assessore hanno discusso con i vertici del servizio pubblico delle prossime edizioni della kermesse: un punto che verrà trattato sarà quello di una distribuzione più ampia sul territorio, il famoso festival allargato che più volte è stato oggetto di dibattito. Sì parlerà quindi di valorizzare quelle aree che meno potrebbero trarre benefici dalla rassegna, organizzando eventi che possano includerle nella kermesse che vedrà per i prossimi anni la conduzione di Carlo Conti.

Un incontro tra le parti che era atteso da tempo, a cominciare dal momento in cui Amadeus ha annunciato che non avrebbe proseguito nel suo percorso di conduzione, e che è anche stato al centro del dibattito elettorale negli ultimi mesi, in particolare sulla questione dei proventi che la Rai avrebbe dovuto offrire alla città vista la crescita mediatica e di introiti che il Fetival ha avuto negli ultimi anni. Prima di iniziare l'incontro entrambe le parti si sono dette contente di poter finalmente avere occasione di potersi confrontare, e che questo primo incontro conoscitivo sarà utile per il futuro.