Inchiesta corruzione in Liguria: giudizio immediato per Toti, Spinelli e Signorini

Giovanni Toti, presidente dimissionario di Regione Liguria, Aldo Spinelli, imprenditore nell’ambito portuale, e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità Portuale di Genova, andranno a giudizio immediato.

Lo ha stabilito questa mattina la Procura di Genova con la richiesta inoltrata al giudice per le indagini preliminari a cui spetterà poi il compito di fissare la data per l’inizio del processo che potrebbe essere in autunno, a ottobre o novembre.

Gli indagati hanno ora 15 giorni di tempo per scegliere riti alternativi come il processo immediato o il patteggiamento.

“Non chiederemo nessun rito alternativo - hanno detto all’agenzia Ansa gli avvocati Stefano Savi, Andrea Vernazza e Sandro Vaccaro - avremo tutto il materiale da studiare, comprese una serie di intercettazioni che finora non abbiamo mai sentito. Vogliamo ascoltare anche i toni usati perché a volte potrebbero essere delle battute”.

“Non valuto negativamente la richiesta di giudizio immediato - ha aggiunto Stefano Savi, avvocato di Giovanni Toti - comincia una nuova fase di intenso lavoro”.

In merito alla scarcerazione di Toti è possibile che qualche novità possa arrivare nei prossimi giorni, probabilmente entro il fine settimana.