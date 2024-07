Caldo in tutta la provincia: oggi e domani il 'picco' delle temperature, stamattina minime a 30 gradi

Anche la nostra provincia di Imperia è sotto l’effetto del caldo eccezionale che sta colpendo tutta l’Europa. Dopo un giugno e la prima parte di luglio che hanno visto un clima temperato, da alcuni giorni le temperature si sono sistemate ben oltre la media stagionale e non accennano a diminuire.

Una situazione che ha generato una serie di problematiche per la popolazione locale, i turisti e l'ambiente. Da alcuni giorni si è registrata una impennata delle temperature e, questa mattina, le minime hanno sfiorato in diverse città i 30 gradi. L’incremento termico, associato ad alti livelli di umidità, ha reso la percezione del caldo ancora più opprimente.

La minima più alta si è registrata a Sanremo con 28,3 gradi, seguita da Cipressa con 27,1 ed Imperia con 27. Si è boccheggiato anche a Ventimiglia con 26,6, seguita da Seborga con 25,5. Qualche grado in meno ma caldo torrido ugualmente in mattinata a Dolcedo (24 gradi), ma anche l’entroterra non ha portato quella frescura che i residenti si attendevano, visto che ad Airole la minima è stata di 23,6, a Pigna e Bajardo 22,2 ed a Rocchetta Nervina 20,7. E’ andata leggermente meglio a Triora con 19.9 e Pieve di Teco 19,7. Le due minime più ‘basse’ si sono registrare a Verdeggia con 16,6 e Colle di Nava con 15,4.

Secondo le previsioni oggi e domani si dovrebbe raggiungere il ‘picco’ delle temperature con le massime che in taluni casi raggiungono anche a 35 gradi. Alle 12 la punta più alta si è raggiunta a Rocchetta Nervina e Dolcedo con 34,6, seguite da Borgomaro con 33,9, Pieve di Teco ed Airole 33,6, Cipressa 32,6, Diano Marina e Pornassio 32,2, Pigna 31,8, Imperia 30,8, Ventimiglia 30,7 e Sanremo 30,3. Più ‘fresche’: Triora 29,4, Nava 27,2, Gouta 25,3 e Poggio Fearz 23,1.

Solo da giovedì si potranno osservare lievissimi cali delle temperature, sia sui valori minimi che su quelli massimi che, comunque, saranno sempre intorno ai 30 gradi.

L'ondata di caldo ha avuto un impatto significativo sulla salute pubblica. Gli ospedali della provincia hanno registrato un aumento dei ricoveri per colpi di calore, disidratazione e altre complicazioni legate alle alte temperature, in particolare tra le persone anziane e i bambini, considerati le categorie più vulnerabili.

Le autorità sanitarie locali hanno, come sempre, emesso una serie di avvertimenti e raccomandazioni, esortando la popolazione a rimanere idratata, evitare l'esposizione al sole durante le ore più calde della giornata e utilizzare sistemi di climatizzazione. Inoltre, è stato attivato un servizio di assistenza per le persone sole e in difficoltà, volto a garantire un supporto durante questo periodo critico.

Anche se, fortunatamente, le riserve idriche dopo le piogge cadute in inverno e primavera sono ancora buone, in sofferenza l'agricoltura locale, che ha risentito notevolmente del caldo.

Il turismo, una delle principali risorse economiche della provincia, vede il suo un doppio volto: da un lato, le spiagge affollate hanno beneficiato del caldo, dall'altro, mentre la persistente calura ha scoraggiato le escursioni nelle aree interne e nelle attrazioni culturali.