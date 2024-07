Sanremo: cartello di divieto 'scaduto' e dimenticato all'ingresso dell'Aurelia Bis, la segnalazione

Un nostro lettore, Luca, ci ha scritto per chiedere il motivo per cui, dopo quasi quindici giorni, non viene rimosso il cartello stradale di divieto di transito all'imbocco dell'Aurelia Bis in via Pascoli:

“Il divieto prevedeva la chiusura causa lavori in entrambi le direzioni dal 7 luglio al 13 luglio. Dopo quasi 15 giorni dalla riapertura come è possibile che il cartello non è stato rimosso? Capisco che non dia nessun fastidio ma crea sicuramente confusione con notevole rallentamento e spesso pericoloso soprattutto a turisti che non conoscono la zona e sicuramente si fermano all' improvviso a leggere la data , creando involontariamente un possibile tamponamento”.