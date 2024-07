Sanremo, domani torna a riunirsi il consiglio comunale: ecco i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, ai sensi dell’art. 14 dello statuto comunale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue - in corso Cavallotti 59,per il giorno martedì 30 luglio 2024, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Ordini del giorno

2) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria

Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione2024-2026. ai sensi dell'articolo 193 del TUEL. Variazione di assestamento generale di bilancio. Variazione del piano triennale oopp. applicazione di avanzo di amministrazione.(si propone immediata eseguibilità) Prop. n. 49

3) Settore Turismo, Cultura e Servizi al cittadino-Servizio anagrafe, aire,elettorale, leva e statistica

Euro 1.336,97 riconoscimento debito fuori bilancio ai sensidell’art. 194, i comma, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. esecuzione sentenza tribunale Imperia r.g. n. 2484/2019.(si propone immediata eseguibilità) prop. n. 47

4) Settore Affari generali - Servizio Risorse umane

Euro 5.603,26 - riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194, i comma, lett. a, D.lgs. 267/2000 in esecuzione sentenza 112/2024 relativa a causa omissis/ comune di Sanremo corte d’appello di Genovasez.lavoro r.g. 220/2023.(si propone immediata eseguibilità) prop. n. 48

5) Settore Affari generali – Servizio Segreteria e Organi istituzionali – Procedimenti disciplinari – Servizi Legali ed assicurativi

Indirizzi per le nomine e le designazioni di rappresentanti del comune di Sanremo in società, enti, aziende ed istituzioni(si propone immediata eseguibilità) prop. n. 51

6) Settore Servizi finanziari – Servizio tributi e contenzioso anno 2024 indirizzi e determinazione somma da destinare alle agevolazioni di cui all’art.17 del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (tari).(si propone immediata eseguibilità) prop. n. 50

7) Settore Imprese e territorio – Servizio Pianificazione territoriale integrazione alla dcc n. 59 del 31/07/2023 per adozione della documentazione finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla vas per l’ambito dt_02.(si propone immediata eseguibilità) prop. n. 46