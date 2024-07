Sanremo: rotti i gradini del sottopasso dell'Imperatrice, chiuso dalla Municipale ora scatta la somma urgenza (Foto)

Atti di vandalismo o rottura accidentale? Difficile la seconda ipotesi, più probabile la prima ma, di fatto, il Comune di Sanremo è stato costretto a chiudere al passaggio pedonale il sottopasso dell’Imperatrice, quello che unisce la zona attigua all’hotel De Paris con la passeggiata omonima.

Nelle ultime ore, infatti, alcuni passanti hanno notato i gradini che portano al sottopasso rotti e pericolosi per un eventuale passaggio. E’ stato così deciso di chiuderlo al transito per evitare guai peggiori. La Polizia Municipale ha subito interpellato il Dirigente del Lavori Pubblici, Danilo Burastero, che ha fatto immediatamente partire la procedura di somma urgenza, per iniziare al più presto i lavori.

La riparazione viene eseguita proprio in queste ore per poter riaprire il sottopasso al pubblico. Quindi, nel giro di 10/15 giorni sarà sostituita completamente la lastra del gradino mentre, interpellato il Sindaco Mager, questo ha chiesto agli uffici competenti di renderlo più pulito e decoroso.

Purtroppo il sottopasso dell’Imperatrice è spesso nel mirino dei vandali con danni che vengono messi a segno soprattutto la notte e dentro la galleria, con scritte, graffiti e spesso anche danni alle strutture.