Dimissioni Toti: il punto di Cristian Quesada: "Faremo un gruppo ampio, con un centrosinistra unito"

Quesada, le dimissioni di Giovanni Toti hanno aperto una tornata elettorale lampo per la Liguria: come vi muoverete in merito?

"Per prima cosa dovremo ascoltare i territori, la lista a oggi non è ancora pronta, anche perché non avremmo potuto prepararla prima delle dimissioni di Toti. Chiaramente cercheremo di far uscire candidati da tutte le aree della provincia, ma prima dovremo fare delle consultazioni per poter decidere. Stiamo chiaramente ragionando con i territori per garantire una rappresentanza territoriale che tenga conto delle varie sensibilità anche dei partiti. Sarà poi da tenere conto che il voto delle regionali è un voto politico, come quello delle europee, quindi sarà da non sottovalutare il trend politico attuale, anche alla luce del risultato delle europee".