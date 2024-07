Riva Ligure: 'Teatro a 360 gradi' de La Luna e i suoi Raggi di Taggia in scena domani in piazza Matteotti

"Teatro a 360 gradi" è il titolo dello spettacolo in programma lunedì 29, alle 21.30, in piazza Matteotti (piazza della Chiesa) a Riva Ligure. Sul palco una formazione sotto l'egida de La Luna e i suoi Raggi di Taggia con Graziella Tufo, Marino Longo, Gioacchino Logico, Maria Teresa Paolino, Gian Piero Piombo, Lorena Bonifetto e Silvano Marco Corradi che ha anche predisposto la scelta dei brani. Presenta Gianni Micaletto. Mixer e suoni Massimo Ratti. Ingresso libero.

Ecco allora anche un bella favola per bambini (ma in realtà per tutti), una palpitante tragedia, l'eterna contrapposizione fra uomini e donne, un gran litigio, una donna in carriera senza scrupoli e altro ancora fino alla sorpresa, anzi le sorprese, finali.