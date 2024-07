Ancora disagi sulla linea Cuneo-Ventimiglia: un solo treno in circolazione fino al 1° agosto

Cambiano di giorno in giorno le informazioni in merito alla circolazione sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, in particolare per lo sciopero del personale della SNCF, vettore francese che ha annunciato la chiusura della biglietteria di Breil suscitando le proteste del personale oltre confine.

Inizialmente era prevista solo la circolazione dei treni del mattino, almeno fino al prossimo 30 luglio, quindi il 22955 da Cuneo alle 6,41, il 22953 da Cuneo alle 8,41; il 22952 da Ventimiglia alle 6,18, il 22956 da Ventimiglia alle 10,39.



Sui canali di vendita risulta però solo, al momento, solo il treno 22953 in circolazione nella giornata di domani 28 luglio, poi più nulla fino a mercoledì. Consigliamo pertanto a chiunque dovesse mettersi in viaggio di verificare sui canali ufficiali