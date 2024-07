Gigi D'Alessio in concerto a Ceriale: una serata di musica ed emozioni

Gigi D’Alessio, uno dei cantautori italiani più amati, si esibirà a Ceriale, in piazza della Vittoria, il prossimo 2 agosto alle 21.30. Questo appuntamento imperdibile, tappa del “Gigi Outdoor 2024”, vedrà l'artista napoletano portare sul palco il suo vasto repertorio musicale, regalando al pubblico una serata indimenticabile.

Nato a Napoli nel 1967, Gigi D’Alessio ha mostrato sin da bambino una forte inclinazione per la musica. A soli 12 anni ha iniziato a studiare pianoforte al conservatorio, diplomandosi dopo nove anni. Negli anni '90 ha iniziato la sua carriera come musicista, collaborando con importanti artisti della scena napoletana come Mario Trevi, Pino Mauro, Antonio Buonuomo e Angela Luce.

Il suo primo album, "Lasciatemi cantare", è uscito nel 1992, segnando l'inizio di una brillante carriera. Il successo è arrivato con album come "Scivolando verso l’alto", "Dove mi porta il cuore" e "Passo dopo passo". Nel 1998, Gigi D’Alessio ha composto la colonna sonora del film "Annaré", in cui ha recitato come protagonista, consolidando ulteriormente la sua popolarità.

Il nuovo millennio ha visto Gigi D’Alessio trionfare al Festival di Sanremo con il brano "Non dirgli mai" e ottenere il disco d'oro con "Quando la mia vita cambierà". Canzoni come "Tu che ne sai" e il duetto con Anna Tatangelo "Un nuovo bacio" hanno conquistato il pubblico. Il suo tour mondiale lo ha portato a esibirsi in Europa, America, Canada e Australia, confermando la sua fama internazionale.

Nel 2004, il celebre cantautore ha pubblicato un album che ha ottenuto il disco di diamante, con brani significativi come "Non c’è vita da buttare", "Liberi da noi", "Le mani" e "Napule", quest'ultima una collaborazione con Lucio Dalla, Gigi Finizio e Sal Da Vinci.

Appuntamento il 2 agosto, quindi, in piazza della Vittoria a Ceriale per il concerto di Gigi D’Alessio “Gigi Outdoor 2024”. Biglietti disponibili su Ticketone.