Regione: esenzione del bollo per le ambulanze veterinarie, la soddisfazione del Consigliere Mabel Riolfo

Il Consigliere regionale di Forza Italia, Mabel Riolfo, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione unanime dell’ordine del giorno relativo al Disegno di Legge, sostenuto da tutti i gruppi di maggioranza, che prevede l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli allestiti ad ambulanza veterinaria di proprietà delle associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

“Ringrazio il collega Mai – ha detto per aver presentato questo odg che come Forza Italia abbiamo deciso di sottoscrivere. Sono estremamente soddisfatta per l’approvazione di questo ordine del giorno. È un segnale forte di come la Regione sappia riconoscere e sostenere l’importante ruolo delle associazioni di volontariato che operano quotidianamente per il benessere degli animali e, di riflesso, per tutta la comunità. L’esenzione dalla tassa di circolazione rappresenta un giusto riconoscimento per il loro impegno e un aiuto concreto per il proseguimento delle loro attività”.