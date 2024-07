Ospedaletti, modifica allo statuto comunale per i nuovi consiglieri (volontari) del sindaco, botta e risposta in Consiglio

Uno dei punti più dibattuti del Consiglio comunale di lunedì sera ad Ospedaletti è stato quello relativo alla modifica dello statuto comunale per permettere al sindaco, Daniele Cimiotti, di avvalersi delle competenze, a titolo completamente di volontariato, di alcuni cittadini negli ambiti del verde cittadino e dello sport.

La modifica permette all'amministrazione comunale di evitare l'introduzione dello "staff del sindaco", risparmiando in questo modo ulteriori fondi, che potranno in questo modo essere utilizzati per altri progetti. I collaboratori non potranno interferire nelle attività degli uffici, di giunta e del consiglio comunale.

"Saranno persone che metteranno a disposizione il loro sapere in maniera totalmente gratuita", spiega Cimiotti. "Si tratta di un valore aggiunto", specifica invece il consigliere Lombardo, subito dopo i rimbrotti della minoranza, che si trova in parte divisa (Taggiasco e Boeri hanno votato a favore, mentre Lugarà e Goso hanno deciso di astenersi seppur concordano con l'utilità della modifica).

"Secondo me è una manovra che esclude le persone qui presenti", spiega Valentina Lugarà. "Posso capire la scelta, ma non la tempistica: abbiamo da poco instaurato il nuovo consiglio comunale, dove ci sono un assessore e un consigliere con deleghe allo sport. Sul principio non sono contraria, ma trovo strano che al primo consiglio si formalizzi un incarico di questo tipo. Io penso che si rischia di escludere la partecipazione degli altri cittadini”.

Da qui la risposta di Cimiotti: "Non puoi dire queste cose. Non diciamo cose che non esistono. Nessuno verrà escluso. Non c'è bisogno di strumentalizzare. Il problema non esiste”.

A completare il botta e risposta tra la maggioranza e l'opposizione ci ha pensato il consigliere Rodriguez, che spiega: "La scelta è stata fatta per non pagare lo staff del sindaco. Abbiamo introdotto una modifica perché ci sono persone che vogliono svolgere questo tipo di collaborazione a titolo completamente gratuito. Nessuno sarà escluso".