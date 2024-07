Due nuovi appuntamenti al Mar di Ventimiglia per grandi e piccini

Il Museo Civico Archeologico “G.Rossi” propone “Ludo et Disco”, una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie in cui il MAR apre le sue porte per vivere insieme un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata.

Venerdì 26 luglio, ore 21,15: Crea la tua scultura

In occasione della mostra dell’artista Marcos MARÍN dal titolo “L’Uomo e il Mare”, da poco inaugurata ed esposta nelle sale del Museo, verranno create e decorate simpatiche “sculture” dando sfogo alla creatività.

Attività a partire dai 5 anni, accompagnati da almeno un adulto. Prenotazione consigliata.

Domenica 28 luglio, ore 21,15: Quisquilie, inezie, pinzillacchere e... facezie.

Nella serata di domenica 28 luglio, alle 21.15, sarà possibile partecipare a una passeggiata all'interno della Sezione Archeologica del MAR dal titolo: Quisquilie, inezie, pinzillacchere e … facezie, una nuova esplorazione guidata, un dialogo notturno a “lume di candela” dedicato ad alcuni reperti “minori”, che tanto minori non sono, scoprendo, anche attraverso alcuni aneddoti curiosi, aspetti della vita dei nostri antenati spesso dimenticati.

Prezzo Speciale eventi: 3€/persona

Orario estivo (Luglio-Agosto 2024)

Martedì, mercoledì, giovedì h 9.00-12.30 e 15.00-17.00

Venerdì h 9.00-12.30 e 21.00-23.00

Sabato h 9.00-12.30

Domenica h 21.00-23.00