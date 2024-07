Bordighera: nel fine settimana doppio appuntamento con 'SportinPorto' e 'Per amore per il mare'

Sabato e domenica prossimi il porto turistico Bandiera Blu di Bordighera ospiterà 'SportinPorto' e 'Per amore per il mare': due manifestazioni che, ormai da alcuni anni, uniscono l’emozione delle attività acquatiche e la tutela dell’ambiente.

“SportinPorto” è in programma sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18) e domenica dalle 10 alle 12.30. Sarà possibile provare gratuitamente un’uscita in barca a vela, cabinato, kayak e sup, oppure sperimentare i primi approcci di apnea, nuotata in mare e snorkeling. Tutte queste esperienze rendono la “due giorni di sport in mare” bordigotta un appuntamento particolarmente atteso e apprezzato, a cui residenti e ospiti di tutte le età partecipano con entusiasmo edizione dopo edizione.

Si svolgerà invece domenica, dalle 8 alle 10 “Per amore per il mare”, manifestazione dedicata alla pulizia dell’approdo, dei fondali e delle acque antistanti il porto. Volontari, associazioni cittadine e l’Assessorato al Porto, che ogni anno organizza l’evento, uniranno le forze per un impegno comune in difesa del delicato equilibrio marino e per la sostenibilità. Al termine sarà offerto un rinfresco.

“Desidero ringraziare il Club Nautico Bordighera, lo Yacht Club Sant’Ampelio, il Kayak Club Bordighera, il Centro Sub Riviera dei Fiori Bordighera, Bordighera Nuoto, tutti i volontari e le associazioni cittadine, l’Ufficio Porto e l’Ufficio Turismo del Comune - hanno dichiarato il Vice Sindaco e Assessore al Porto Marco Laganà - senza il loro impegno e il loro entusiasmo, “SportinPorto” e “Per amore per il mare” non sarebbero possibili”.