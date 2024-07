World Drowning Prevention Day, a Bordighera va in scena "Bandiera Blu: al mare in sicurezza" (Foto e video)

Sensibilizzare i giovani su un corretto e più sicuro rapporto con il mare. E' stato l'obiettivo di “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” andato in scena, questa mattina, a Bordighera.

Un evento voluto da FEE Italia per il World Drowning Prevention Day in tutti i 236 comuni Bandiera Blu. "E' una giornata importante per i ragazzi" - afferma il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "E' stata un'occasione per ricordare quanto sia prezioso il lavoro di tutti coloro che hanno collaborato per ottenere in questi anni a Bordighera la Bandiera Blu delle spiagge e del porto turistico. Abbiamo lavorato tanto per avere un mare pulito e affinché il nostro depuratore fosse perfettamente efficiente. Abbiamo, infatti, investito tanti soldi perché ci teniamo al nostro ambiente. Gli istruttori oggi illustrano regole fondamentali e precise da seguire quando entriamo in acqua. Soprattutto bisogna controllare sempre la bandiera perché se è rossa in acqua non si deve entrare".

Un'occasione unica per i bambini della scuola estiva RA.NA.BO. che hanno potuto avere informazioni utili per la prevenzione degli annegamenti e assistere a un'esercitazione dal vivo. "Siamo una società di basket che in estate organizza un centro estivo fatto di mare, sport ed eventi di questo genere in cui i bambini vengono sensibilizzati e imparano cose nuove" - dice Stefania Guardiani della Rari Nantes di Bordighera.

La manifestazione si è tenuta sulla spiaggia libera attrezzata in prossimità dello stabilimento '40 Nodi' all’estremità ovest del lungomare Argentina alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito, del vicesindaco Marco Laganà, dell'assessore Walter Sorriento, dei rappresentanti della Capitaneria di Porto, dell'ufficio del porto, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, delle associazioni di salvamento, del Centro sub Riviera dei Fiori e dei partecipanti alla scuola estiva RA.NA.BO.