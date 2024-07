Taggia: modifiche a circolazione e sosta, e chiusure in occasione dei festeggiamenti di Sant’Erasmo del 27 e 28 luglio

In occasione dei Festeggiamenti di Sant’Erasmo previsti per sabato e domenica ad Arma di Taggia, è stata divulgata un’ordinanza della Polizia Locale che prevede alcune modifiche alla circolazione e alla sosta, e una del sindaco per garantire la sicurezza.

Queste le modifiche alla circolazione e alla sosta:

· sabato 27 Luglio 2024 dalle 17 alle 24 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli per permettere lo svolgimento del concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo per la festività di Sant’Erasmo nelle seguenti vie: Via Boselli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Aurelia e Via Magellano; Via Colombo lato mare sino all’intersezione con Via Magellano; Via Colombo lato levante sino all’intersezione con Via Dell’Asilo e Via Marco Polo sino al civico n° 5 precisamente all’altezza dell’Albergo Luisella;

· Gli autobus di linea nella giornata di sabato, sino al termine dell’evento musicale che si svolgerà in Via Boselli (dal Sagrato della Chiesa alla zona antistante), subiranno variazioni di percorso traslando le fermate sospese dal centro cittadino lungo Via Aurelia Ponente;

· domenica, dalle 6 alle 24 e dalle 00.00 all'1 della mattina di lunedì divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Via Lungomare a partire da “Piazza Marinella” alla zona “Darsena” e precisamente all’altezza dei campi da Tennis per permettere lo svolgimento della tradizionale manifestazione commerciale “Fiera di Sant’Erasmo” e successive pulizia dell’area;

· domenica dalle 6 a fine operazioni di bonifica dell’area di accensione e sparo dei fuochi d’artificio divieto transito e di sosta con rimozione forzata in Via Lungomare nella zona “Darsena” e precisamente dall’altezza dei campi da Tennis fino alla Rotondina, area rimessaggio delle barche, area retrostante i campi da tennis ed altresì, a tutela della pubblica incolumità, sia vietato il transito e la permanenza dei pedoni in tali zone che dovranno essere preventivamente transennate e presidiate;

· domenica dalle 14 sino alla fine dello svolgimento della celebrazione religiosa e successiva processione sia interdetto il traffico a tutte le categorie di veicolo in Via San Giuseppe fino all’intersezione con Via Lungomare.

Queste le misure di sicurezza per permettere le operazioni di preparazione, svolgimento, e successiva bonifica, dello spettacolo pirotecnico in programma domenica alle 22.30:

· divieto di accesso alla spiaggia libera retrostante i campi da tennis, compresa la porzione di arenile allestita per animali domestici (denominata “spiaggetta dei cani”) dalle ore 6.00 del giorno 28 luglio 2024 alle ore 08.00 del giorno seguente in quanto ricadente nell’area di sparo;

· divieto di svolgimento di attività di diving e di ogni attività nautica ricadente nell’area di sparo;

· divieto di attività sportiva nei due campi da tennis ricadenti nel raggio dell’area di sparo, con obbligo di mantenere bagnato quello in sintetico.