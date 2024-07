Bordighera: domani l'evento 'Bandiera Blu' con la Fee l'appuntamento con 'Al mare in sicurezza'

Domani a Bordighera e in tutti i 236 Comuni Bandiera Blu si terrà “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, evento voluto fa FEE Italia per il World Drowning Prevention Day con l’obiettivo di sensibilizzare la Cittadinanza su un corretto e più sicuro rapporto con il mare.

La manifestazione, dalle 9 alle 11 sulla spiaggia libera attrezzata in prossimità dello stabilimento '40 Nodi' all’estremità ovest del lungomare Argentina, si svolgerà secondo il seguente programma.

Ore 9.00: presentazione Amministrazione Comunale

Dalle 9.30 alle 11: informazioni per la prevenzione degli annegamenti ed esercitazione con i bambini della scuola estiva

All’evento saranno presenti la Capitaneria di Porto, la Croce Azzurra, associazioni di salvamento e i partecipanti alla scuola estiva RA.NA.BO.