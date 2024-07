Sanremo, nuove telecamere previste in corso Garibaldi: si amplia ancora la rete di videosorveglianza

Nuovo step nel processo di implementazione della rete di videosorveglianza cittadina: questa mattina il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, accompagnati dal comandante della Polizia locale Fulvio Asconio, hanno effettuato un sopralluogo in corso Garibaldi propedeutico all’installazione di telecamere.

“Il sistema di videosorveglianza di Sanremo – dichiarano il sindaco e il presidente del Consiglio comunale – è uno dei più consistenti e articolati in regione, tanto da essersi rivelato determinante in molte indagini di sicurezza urbana. Per rispondere alle richieste delle Forze dell’ordine e dei cittadini, ci siamo subito attivati con l’obiettivo di potenziare il sistema di controllo tramite telecamere in una zona che presenta criticità”.

Gli uffici comunali predisporranno quindi uno specifico progetto con la previsione di realizzare 3 postazioni di videosorveglianza: ciascuna sarà composta da 3 o 4 telecamere. Tale progetto verrà poi sottoposto al vaglio della Prefettura.